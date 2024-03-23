Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу, — Міненерго

Ворог знову пошкодив лінію, що живить ЗАЕС.

Російські окупанти пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС через це атомна станція опинилась на межі блекауту вдруге за добу.

Про це повідомили у Міненерго.

"Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції", — ідеться у повідомленні.

Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.

Зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська" відключилася після обстрілів о 05:10. Повідомлялося, що ЗАЕС перебувала на межі блекауту.