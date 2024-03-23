Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
Росіяни вчергове завдали удару по Хмельниччині. Є жертви (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлено)
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
США попросили Україну припинити удари по російських НПЗ, аби не спровокувати зростання цін на нафту, - Financial Times
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
Віра Агеєва: «Якби з 1991 року була культурна політика на Донбасі, все могло би бути інакше»
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Невідомі влаштували стрілянину на концерті в Москві, десятки загиблих. ГУР назвало це провокацією спецслужб Путіна
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСуспільствоВійна

Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу, — Міненерго

Ворог знову пошкодив лінію, що живить ЗАЕС.

Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту вдруге за добу, — Міненерго
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Російські окупанти пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС через це атомна станція опинилась на межі блекауту вдруге за добу.

Про це повідомили у Міненерго.

"Вдруге за добу Запорізька АЕС лишалася на одній лінії живлення. Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції", — ідеться у повідомленні.

Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.

Зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська" відключилася після обстрілів о 05:10. Повідомлялося, що ЗАЕС перебувала на межі блекауту. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies