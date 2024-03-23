У Дніпропетровській області скасували екстрені відключення світла

У Дніпропетровській області скасовано екстрені відключення світла, які довелося застосовувати після масованої повітряної атаки росіян 22 березня.
Про це повідомив енергохолдинг ДТЕК.
"Вночі енергетики ДТЕК підключили всі сім'ї, які залишилися без світла через вчорашню масовану атаку ворога. 413 000 сімей знову зі світлом", - йдеться в повідомленні.
Станом на вечір п'ятниці обмеження залишалися для Харківської, Дніпропетровської, Хмельницької та Одеської областей.
- 22 березня Росія спрямувала удари проти української енергетики. Були пошкоджені близько 20 підстанцій та електростанцій. Повідомлялося про відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині.
- Міністерство енергетики заявило, що російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Через ураження енергооб'єктів споживання електроенергії обмежили у 7 областях.