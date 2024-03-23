Ворог атакував Харків "шахедами", є поранені та руйнування (оновлено)

Уночі, 23 березня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Внаслідок влучання зруйновано комунальну установу. Під час повторного обстрілу поранень зазнав 19-річний хлопець.

Фото: ДСНС

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, о 00:10 місто Харків було під обстрілом БПЛА "Шахед". Є влучання в комунальну установу, внаслідок чого горіла покрівля та приміщення на третьому поверсі будівлі.

Під час повторного обстрілу постраждав 19-річний чоловік з поруч розташованого приватного будинку.

Фото: ДСНС

Оновлення. За інформацією ДСНС у Харківській області, під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА. В результаті постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобіля ДСНС.

Фото: ДСНС

Під артилерійських та мінометними ударами опинилися близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне, Голубівка, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Одрадне, Колодязне, Петропавлівка, Котлярівка.

О 17:40 22 березня під обстрілом опинився Куп’янськ. Внаслідок влучання БПЛА, пошкоджено приватний будинок. Постраждалі відсутні;

О 14:50 відбувся ворожий обстріл м. Куп‘янськ з РСЗВ. Без постраждалих.

Об 11:30 с. Колодязне Куп‘янського району було обстріляно КАБ. Без постраждалих.

О 10:10 ворог обстріляв с. Глушківка Куп’янського району з САУ. Внаслідок якого пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.

Сьогодні вранці о 8:20 здійснено обстріл із РСЗВ с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено 3 приватні будинки. Без постраждалих.

Із Харківської області евакуйовано 157 дітей: з Вільхуватської громади — 37 та з Великобурлуцької — 120.

За інформацією Харківобленерго, в області:

Протягом доби по м. Харкову та Харківській області було підключено до електроживлення понад 440 тис. абонентів. Наразі відключено до 275 тис. абонентів міста і області. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.