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За добу Сили оборони знищили 1050 росіян, 36 артсистем ворога та 39 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні 435 760 військових.

За добу Сили оборони знищили 1050 росіян, 36 артсистем ворога та 39 крилатих ракет
Фото: скріншот відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні  військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,
  • танків ‒ 6852 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
  • артилерійських систем – 10811 (+36) од,
  • РСЗВ – 1018 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463
  • (+75),
  • крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)

Дані уточнюються.

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