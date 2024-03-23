За добу Сили оборони знищили 1050 росіян, 36 артсистем ворога та 39 крилатих ракет

Загалом Росія вже втратила в Україні 435 760 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні військових.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,

танків ‒ 6852 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,

артилерійських систем – 10811 (+36) од,

РСЗВ – 1018 (+0) од,

засоби ППО ‒ 723 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463

(+75),

крилаті ракети ‒ 1992 (+39),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,

спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)

Дані уточнюються.