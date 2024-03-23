За добу Сили оборони знищили 1050 росіян, 36 артсистем ворога та 39 крилатих ракет

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні військових.
Про це ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 435760 (+1050) осіб,
- танків ‒ 6852 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13130 (+19) од,
- артилерійських систем – 10811 (+36) од,
- РСЗВ – 1018 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 723 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8463
- (+75),
- крилаті ракети ‒ 1992 (+39),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 1768 (+19)
Дані уточнюються.