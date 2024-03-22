Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Одеському району

Російські окупанти продовжують активну безпілотну розвідку з моря і знову застосували балістику по Одещині.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
З тимчасово окупованого Криму рашисти вдарили, імовірно, ракетою типу "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.
За даними військових, в Одеському районі на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.
- 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу, повідомив у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
- Хоча частину ворожих цілей вдалося збити, однак через влучання пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури нашої держави.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, що йдеться про близько 20 підстанцій та електростанції. У результаті є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині.