Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Одеському району

На місці влучання виникла пожежа, її вже ліквідували.

Російські окупанти продовжують активну безпілотну розвідку з моря і знову застосували балістику по Одещині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

З тимчасово окупованого Криму рашисти вдарили, імовірно, ракетою типу "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.

За даними військових, в Одеському районі на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.