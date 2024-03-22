У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
​Комбінований удар по Україні 19-22 березня. Аналізуємо дії ворога
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Одеському району

На місці влучання виникла пожежа, її вже ліквідували.

Росіяни вдарили ракетою "Іскандер" по Одеському району
Російський ОТРК "Іскандер"
Фото: скриншот відео

Російські окупанти продовжують активну безпілотну розвідку з моря і знову застосували балістику по Одещині.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

З тимчасово окупованого Криму рашисти вдарили, імовірно, ракетою типу  "Іскандер-М", намагаючись нищити інфраструктуру регіону.

За даними військових, в Одеському районі на місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

  • 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу за останній час атаку - під час комбінованого удару окупанти запустили 63 БпЛА та 88 ракет різного типу, повідомив у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
  • Хоча частину ворожих цілей вдалося збити, однак через влучання пошкоджена низка об'єктів енергетичної інфраструктури нашої держави.
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду, що йдеться про близько 20 підстанцій та електростанції. У результаті є відключення на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Кіровоградщині, Сумщині, Полтавщині.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies