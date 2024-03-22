Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ

Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління, пояснив Головком ЗСУ.

Деякі угруповання військ в Україні будуть переформатовані. Насамперед йдеться про перерозподіл управлінського кадрового потенціалу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зауважив, що триває оптимізація військових організаційних структур, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

"За десять років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів. Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи. Головна мета цих заходів – спростити і максимально підвищити якість та оперативність управління", - пояснив Сирський.

Він додав, що хоче налагодити процес ротацій особового складу бойових бригад."Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії російської федерації з перших днів повномасштабного вторгнення. Крім того, важливо приділяти більше уваги питанням відпочинку наших воїнів, доукомплектування озброєнням і військовою технікою та відновлення боєздатності бригад загалом", - додав Головком.

Сирський зауважив, що процес уже запустили і "в подальшому він буде лише нарощуватися".