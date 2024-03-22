В Україну вдалося повернути дев'ятьох українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, четверо з них повернули з тимчасово окупованих територій, ще п’ятеро – у межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро Повернення українських дітей

Фото: Telegram/Омбудсман Лубінець Дмитро Повернення українських дітей

"Сьогодні ми вже зустріли 3-річних сестричок, 6-річного хлопчика та 10-річну дівчинку з дитбудинків, щодо повернення яких зверталися опікуни та родичі до нашого Офісу. Також наш Офіс допоміг возз’єднатися мамі з 12-річною донькою. Всі вони вже на території України. Інші четверо дітей, які трішки раніше повернулися з ТОТ, вже відвідали Центр захисту прав дитини, розповіли, що дехто був вимушений відвідувати російську школу", -0 розповів омбусдман.

Лубінець повідомив, що одна дитина з інвалідністю не могла отримувати повноцінний медичний догляд, тож нині на підконтрольній Україні території нарешті отримає належну допомогу.

Омбудсман додав, що для повернення дітей провели спільну робота з іншими держорганами та за посередництва Катару.