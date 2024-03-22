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Міненерго оприлюднило дані про стан української енергосистеми після російських атак

На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання.

Міненерго оприлюднило дані про стан української енергосистеми після російських атак
енергетики
Фото: Укренерго

Міністерство енергетики оприлюднило оперативну інформацію про ситуацію в енергосистемі на 15.00 2 березня.

За даними пресслужби відомства, енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак та відновленням електропостачання споживачам. 

Частково заживили високовольтні лінії у низці областей. Зокрема, відновили роботу повітряної лінії електропередачі  ПЛ-750 кВ «Дніпровська», яка живить Запорізьку АЕС. Після проведення аварійних робіт заживили споживачів  у Вінницькій, Львівській областях. У Запорізькій області зняли мережеві обмеження, однак є знеструмлення через бойові дії. 

Локалізували пожежі на уражених об’єктах генерації (ТЕС та ГЕС) у кількох областях. На ДніпроГЕС, попри значні пошкодження, енергетикам вдалося запустити в роботу частину обладнання. Однак електроенергію станція поки не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з’ясування та оцінки масштабів збитків. 

Залишаються мережеві обмеження для споживачів на Одещині (обмеження для понад 230 тисяч споживачів) та Дніпропетровщині (відключено 150 тисяч споживачів, обмеження застосовуються для понад 10 тисяч абонентів). На Хмельниччині після масштабного знеструмлення (близько 200 тисяч залишалися без світла) без електроенергії - понад 2 тисячі абонентів. Тривають відновлювальні роботи. 

Найскладніша ситуація - у Харкові. Через значні пошкодження тут залишаються знеструмленими близько 600 тисяч споживачів. Триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста. 

  • 22 березня, як повідомило Міністерство енергетики, російська армія провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час.
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