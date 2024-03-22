Україна планує влітку купити у Болгарії 2 реактори, щоб копенсувати “втрату” окупованої ЗАЕС, – президент “Енергоатому”

Україна сподівається підписати в червні угоду про купівлю двох ядерних реакторів у Болгарії, намагаючись компенсувати "втрату" тимчасово окупованої Росією Запорізької АЕС з шістьма реакторами, повідомляє Reuters із посиланням на президента національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Петра Котіна.

Нові реактори будуть побудовані на Хмельницькій АЕС на заході України та оснащені обладнанням російського виробництва, яке Київ хоче імпортувати з Болгарії, сказав в інтерв’ю Петро Котін.

Росія отримала контроль над ЗАЕС, найбільшою атомною станцією в Європі, після початку вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Зараз шість запорізьких атомних реакторів простоюють.

"Переговори між урядом України та Болгарії тривають... і я думаю, що десь у червні ми матимемо результат укладення контрактів з Болгарією на закупівлю цього обладнання", – сказав Котін.

“Я поставив завдання перед нашою будівельною організацією і Хмельницькою станцією, щоб вони були готові до монтажу до червня”, – сказав він, маючи на увазі перший із двох реакторів, який буде одразу готовий до монтажу.

За його словами, якщо він буде доставлений вчасно і в повному обсязі, "Енергоатом" буде готовий почати пускові роботи на новому реакторі через два-три роки, а це також термін, необхідний для виготовлення турбіни для блоку. За його словами, "Енергоатом" веде попередні переговори з General Electric (GE.N).

Другий реактор буде встановлено пізніше, і Котін не назвав терміни.

Він сказав, що Болгарія раніше виставляла ціну двох реакторів на рівні 600 мільйонів доларів, але Софія прагне збільшити ціну на обладнання, яке, крім Болгарії, можна купити лише в Росії.

“Існує постійне бажання болгарської сторони отримати більшу вигоду для себе, ніж ці 600 мільйонів доларів, і чим більше часу минає, тим вищі ціни вони озвучують, але ми все ще зосереджені на ціні в 600 мільйонів доларів”, – сказав Котін.