Диретор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода повідомив про стан ДніпроГЕС після ранкової ракетної атаки росіян.
Він повідомив, що по ДніпроГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання.
Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює.
Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.
“Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося”, – повідомив Ігор Сирота.
- Вранці після ударів росіян по ДніпроГЕС рух автомобілів через греблю перекрили. В "Укргідроенерго" наголосили, що наразі загрози прориву дамби немає.
- Російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу ДніпроГЕС. У тролейбусі були цивільні люди.