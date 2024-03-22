Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно.

Диретор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода повідомив про стан ДніпроГЕС після ранкової ракетної атаки росіян.

Він повідомив, що по ДніпроГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання.

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює.

Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки.

“Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося”, – повідомив Ігор Сирота.