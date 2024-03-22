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Удар по ДніпроГЕС: стан ГЕС-2 критичний, ГЕС-1 зараз теж не працює, – директор Укргідроенерго

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно.

Удар по ДніпроГЕС: стан ГЕС-2 критичний, ГЕС-1 зараз теж не працює, – директор Укргідроенерго
Ракетний удар росіян по ДніпроГЕС, 22 березня 2024

Диретор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода повідомив про стан ДніпроГЕС після ранкової ракетної атаки росіян

Він повідомив, що по ДніпроГЕС у місті Запоріжжя було два прямих влучання. 

Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. ГЕС-1 зараз теж не працює. 

Є влучання в одну опору, розбиті підкранові балки. 

“Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося”, – повідомив Ігор Сирота. 

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