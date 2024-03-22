Внаслідок ракетної атаки Ладижин на Вінниччині залишився без тепла, світла і води

Залучені всі служби, щоб якомога швидше все відновити. Станом на 10:00 енергетики відновили електропостачання.

Внаслідок ранкової ракетної атаки Ладижин на Вінниччині залишився без тепла, світла і води, повідомив мер міста Олександр Коломієць.

“Шановні мешканці громади. Сьогодні вранці ми знову впритул відчули війну. Ворог масштабно атакував нашу країну. Є влучання по критичній інфраструктурі.Наразі на певний час відключена електроенергія, тепло – та водопостачання. Задіяні всі служби, аби якомога скоріше все відновити”, – повідомив Коломієць.

Він зазначив, що у громаді цілодобово працюватимуть пункти незламності, де можна зарядити мобільні пристрої, скористатися інтернетом та зігрітися. В пунктах незламності є питна вода та гарячий чай.

Адреси пунктів незламності:

Ладижинська міська лікарня (вул Ентузіастів, 24);

Ліцей № 1 (вул. Незалежності, 2);

Ладижинська міська рада, сесійна зала (вул. П. Кравчика, 4);

ДПРЧ № 30 (вул. Процишина, 6 А, базарна площа).

Триває процес переводу Ладижинської міської лікарні на альтернативне джерело опалення.

Набрати воду можна у водорозбірних колонках міста. Додатково буде здійснено підвіз технічної та питної води – графік підвозу опублікують згодом.

“Прошу всіх зберігати спокій. Ситуація контрольована. До Ладижина виїхала група профільних фахівців Вінницька обласна державна адміністрація. Разом будемо працювати над швидким відновленням електро, тепло та водопостачання”, – додав мер.

Пізніше мер повідомив, що до Ладижина виїхала група профільних фахівців Вінницької ОВА, з якими будуть працювати над швидким відновленням критично важливих послуг.

“Наразі енергетики вже відновили електропостачання, а фахівці відповідних служб задіяні у ліквідації наслідків ворожої атаки”, – повідомив мер.