Освітня програма для кадрового резерву для деокупованих територій – триває набір

Чи варто думати про поствоєнне майбутнє, доки війна триває у гарячій її фазі? Напевно, це питання турбує зараз кожну свідому людину, яка на вимогу обставин адаптується жити в умовах невизначеності. Два роки від повномасштабного вторгнення дали нам зрозуміти, що це гра в довгу, марафон. І хоча майбутнє, з точки зору сьогодення, видається нам не надто визначеним, ми розуміємо його основні риси, тобто те, до чого прагнемо.

Фото: osvitanova.com.ua

Освіта – це завжди інвестиція у майбутнє. Це ті лінії, з яких складається його подальший ескіз, з яких втілюються конкретні справи і плани. Це можливість планувати, попри те, що завтра може трапитися щось, здатне змінити плин життя. Освіта - це наша стійкість і готовність до подальших дій.

Від початку повномасштабного вторгнення держава Україна чітко декларує, що всі території, які перебувають під окупацією, будуть повернуті під український контроль. На жаль, ворог і справді перетворив велелюдні міста і затишні села на території і випалену землю. Але історія неодноразово показувала нам приклади, коли люди попри змогу поселитися будь-де, поверталися туди, звідки походив їхній рід, щоб відновити, вдихнути нове життя і почати нову його сторінку.

Ми знаємо історію кримських татар, які поверталися з далеких країв після депортації. На жаль, сьогодні онуки і правнуки цих людей переживають фактично те саме, через що пройшли їхні предки. Однак повернення попередніх поколінь ніби стверджує – і нинішні теж повернуться на свої рідні землі.

Сьогодні це може здаватися примарним, але за якийсь час міста і села Криму, Донеччини і Луганщини, Запорізького краю, Херсонщини, потребуватимуть багато людей, які будуть здатні взяти на себе відповідальність за відновлення деокупованих територій, а по факту – за інших людей. Які залишилися і за тих, які захочуть повернутися.

Цього року ми поєднали зусилля з Представництвом Президента України в АР Крим, заручилися підтримкою Офісу Президента і проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID “Зміцнення громадської довіри (UCBI)”. Результатом цією співпраці стала Reintegration Management Program, розроблена спеціально для управлінців, які приймуть на себе організаційний і лідерський виклики після деокупації. Завдяки донорам ми маємо змогу запросити всіх охочих на навчання безоплатно.

Кого ми бачимо у якості слухачів на цій особливій програмі? Передусім, це ті, хто справді пов’язує своє майбутнє з державною управлінською діяльністю у будь-якій сфері на деокупованих територіях.

По-друге, ми запрошуємо на навчання тих, хто має вищу освіту, починаючи з рівня бакалавра. По-третє, подаватися може кожен, при тому, при рівновагомих навичках і досвіді наших претендентів ми визначаємо пріоритет за ветеранами, а також за тими, хто походить з територій, які зазнали окупації. Навчання відбуватиметься онлайн, тому громадяни України можуть подаватися звідусіль, де б не було поточне місце їх перебування – ми жодним чином не обмежуємо географію.

Результат цієї програми не обмежиться навчанням. Ми прагнемо формування управлінських команд і банку реінтеграційних проєктів, що допоможе в майбутньому.

Я упевнена, що в країні достатньо тих, кому вистачить духу і сили, вітальності і незламності – ми, українці, показуємо як мінімум останні десять років, коли постаємо щоразу як фенікс з попелу після чергових потрясінь. Однак світ стрімко змінюється і дедалі більше потребує не просто інтуїтивності і завзятості, але найперше – глибинного розуміння процесів, прикладних і практичних знань, зв'язків, прагматизму у бюджетуванні і складанні планів. Це розуміють ті, хто сьогодні працює над програмами реінтеграції, вже формуючи силует майбутнього. Це розуміємо ми, спираючись на власний досвід і експертизу.

Ми чекаємо на заявки до 27 березня включно. Не сумнівайтеся, чи це для вас, чи ви зможете, чи вистачить часу. І нехай це звучить надто поетично у контексті справ і задач, які ставить перед собою програма, але слухайте своє серце, якщо перше, що воно сказало, було «хочу!». Значить ця програма для вас. Часу вистачить. Разом зможемо!

Автор: Ірина Тихомирова, Президент Бізнес-школи МІМ