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​Україна підписала з Японією 56 документів про співпрацю та відбудову, – Шмигаль

Серед них – міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади.

​Україна підписала з Японією 56 документів про співпрацю та відбудову, – Шмигаль
Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив що під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо підписали 56 документів про співпрацю між Україною та Японією.

Про це він повідомив у Telegram.

"56 документів підписали представники України та Японії в межах Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо. Серед них – міжурядові угоди, меморандуми, домовленості між бізнесами та представниками місцевої влади", – написав він.

За словами Шмигаля, також було підписано міжурядову конвенцію про уникнення подвійного оподаткування, що надзвичайно важливо для японського бізнесу, який планує нові проєкти в Україні.

Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985
Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо

Також було досягнуто понад десять домовленостей про підтримку відбудови України з потужними японськими організаціями: JICA, JETRO, Експортно-кредитним агентством NEXI та Японським банком міжнародного співробітництва.

Сторони підписали грантові угоди щодо реалізації програм відновлення, а також низку документів між Міністерством аграрної політики України та японськими компаніями, які передбачають надання Україні різної сільгосптехніки та обладнання.

"Міжурядовий меморандум про співробітництво у сфері освіти та технологій. Японія – один із лідерів у цих сферах. Важливо побудувати справжнє партнерство", – наголосив Шмигаль.

Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985
Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, Токіо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985
Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, Токіо

Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, Токіо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985
Під час Конференції з економічного розвитку та відбудови, Токіо

Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо
Фото: t.me/Denys_Smyhal/6985
Денис Шмигаль і Кісіда Фуміо під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо

Він додав, що "Нафтогаз України" та Японія домовилися про спільний проєкт у сфері вітроенергетики, а оператор газотранспортної системи України підписав Меморандум щодо підготовки до модернізації газокомпресорних станцій. Підписано й інші документи у сфері енергетики, телекомунікацій, інфраструктурного будівництва та екології.

"Японія вже показала лідерство щодо фінансової підтримки України. Тепер Японія має стати одним з лідерів українського відновлення та інвестицій в нашу економіку", – резюмував Шмигаль.

Сьогодні прем'єр-міністр України на чолі урядової делегації розпочав візит у Токіо. Він запросив японський бізнес стати частиною українського "економічного дива".

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