19-й Рамштайн. Звірка годинників

Наші партнери сформували низку нових коаліцій, тобто вони переходять до комплексного розв'язання складних проблем, що потребують глибокої координації.

Фото: bmvg.de Міністри оборони ФРН Борис Пісторіус (праворуч) і Франції Себастьєн Лекорню

Міністри оборони ФРН Борис Пісторіус і Франції Себастьєн Лекорню підписали угоду про створення коаліції для підтримки можливостей протиповітряної та протиракетної оборони України. До неї також долучилися США.

Латвія та Великобританія оголосили, що формують й очолять коаліцію БпЛА (Drone Coalition). Крім них, учасниками об'єднання вже стали Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди. Мета —до кінця року доставити в Україну мільйон fpv-дронів. Міністерство оборони Латвії має намір витратити на це щонайменше 10 мільйонів євро. Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс повідомив, що його країна передасть «тисячі» безпілотників.

Сформувати коаліцію з розмінування запропонував міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас — для цього литовські брати виділяють 1,2 мільйона євро. Допомагатиме Ісландія. Загалом 20 країн висловили намір увійти до спілки. Розуміючи наші традиції робити щось гуманітарне, фінансуватимуть у рамках відповідної програми.

Фото: Міноборони України

Раніше, 18 січня, Франція анонсувала артилерійську коаліцію, котра повинна вирішити проблеми постачання артилерійських снарядів. Перший внесок 155 мм снарядами французи вже зробили. Закладено 3,5 млрд євро на виробництво боєприпасів у ФРН, тому цього року Німеччина збільшить їх постачання в три-чотири рази.

Члени ІТ-коаліції завершили підписувати угоду про співпрацю. Крім її лідерів, Естонії та Люксембургу, долучилися Великобританія, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, які протягом наступних шести років допомагатимуть нам розбудовувати сумісну ІТ-інфраструктуру Міноборони й Сил оборони.

Фото: EPA/UPG Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс і Україна створять спільний аналітичний навчальний та освітній центр у польському Бидгощі. Мета — розгорнути майданчик, де українські військові ділитимуться бойовим досвідом з вояками армій країн-членів НАТО й тренуватимуться із союзниками.

Про інші рішення:

НАТО домовилося про контракти з виробниками боєприпасів на 10 мільярдів доларів. Крім того, національні арсенали в країнах Північноатлантичного альянсу в мирний час припинять поповнювати — усі виробничі потужності працюватимуть в інтересах України.

Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ Forges de Tarbes, Франція, 2023 рік. Корпуси 155 мм снарядів виробництва, Франція, 2023 рік.

Литва передасть нам БТР, БпЛА, системи боротьби з дронами та партію зимового обладнання.

Німеччина планує передати озброєння на 100 мільйонів євро, зокрема: авіаційні бомби, 77 вантажівок MULTI 1A1, медичне обладнання, запчастини для різних систем озброєння й забезпечить послуги з ремонту (а вони ду-у-уже потрібні).

Іспанія готується передати партію БТР M113, транспортних засобів різного призначення, систем протиповітряної оборони й іншої техніки.

Фото: Держприкордонслужба України

Канада виділить 60 млн канадських доларів, щоб оплатити експлуатацію F16 — запчастини, озброєння, компоненти авіоніки, засоби авіаційного ураження, інше необхідне обладнання й матеріали.

До слова, цього року європейські члени НАТО вперше інвестують в оборону 2 % сукупного ВВП (380 мільярдів доларів).

Але відповіді на питання «коли ми отримаємо далекобійні засоби ураження та літаки?» не пролунало, хоча міністр Рустем Умєров повідомив, що все відбувається згідно з графіками.