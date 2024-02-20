Британія закрила одну з двох візових програм для українських біженців

Це сталося на наступний день після того, як країна оголосила про продовження терміну дії віз для наших громадян.

З 19 лютого для українських громадян більше не діє Ukraine Family Scheme - візовий план, який дозволяв легально поїхати до Великої Британії тим, у кого у Сполученому Королівстві перебуває член родини.

За повідомленням сайту уряду, подачу заявок на візи за цією програмою припинено 19 лютого о 15 годині за лондонським часом.

Щоб потрапити до Британії тепер, українцям потрібно скористатися візовим планом Homes for Ukraine, згідно з яким біженцям надається прихисток в обмін на державну підтримку.