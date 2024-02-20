Британія закрила одну з двох візових програм для українських біженців

З 19 лютого для українських громадян більше не діє Ukraine Family Scheme - візовий план, який дозволяв легально поїхати до Великої Британії тим, у кого у Сполученому Королівстві перебуває член родини.
За повідомленням сайту уряду, подачу заявок на візи за цією програмою припинено 19 лютого о 15 годині за лондонським часом.
Щоб потрапити до Британії тепер, українцям потрібно скористатися візовим планом Homes for Ukraine, згідно з яким біженцям надається прихисток в обмін на державну підтримку.
- Цікаво, що закриття однієї із візових програм Британії для українців сталося на наступний день після оголошення про продовження для них дії віз на 18 місяців.
- За офіційними даними, з березня 2022 року Сполучене Королівство прийняло близько 200 тисяч українців, які залишили домівки черех повномасштабне вторгнення.