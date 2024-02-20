ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
До Лукашенка на переговори приїхав проросійський Додік
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
ГоловнаСвіт

Британія закрила одну з двох візових програм для українських біженців

Це сталося на наступний день після того, як країна оголосила про продовження терміну дії віз для наших громадян. 

Британія закрила одну з двох візових програм для українських біженців
ілюстративне фото

З 19 лютого для українських громадян більше не діє Ukraine Family Scheme - візовий план, який дозволяв легально поїхати до Великої Британії тим, у кого у Сполученому Королівстві перебуває член родини.

За повідомленням сайту уряду, подачу заявок на візи за цією програмою припинено 19 лютого о 15 годині за лондонським часом. 

Щоб потрапити до Британії тепер, українцям потрібно скористатися візовим планом Homes for Ukraine, згідно з яким біженцям надається прихисток в обмін на державну підтримку. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies