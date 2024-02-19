​Байден хоче обговорити зі спікером Палати представників пакет допомоги Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити пакет екстреного фінансування для України та Ізраїлю, передає Bloomberg.
"Я був би радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден журналістам 19 лютого.
Ця заява американського президента стала сигналом того, що Білий дім активізує свої зусилля із забезпечення ухвалення законопроєкту про допомогу на суму 95 мільярдів доларів.
Готовність Байдена взяти участь у переговорах із Джонсоном віч-на-віч виникла після того, як його помічники минулого тижня назвали таке засідання непродуктивним, вказавши на мінливі вимоги лідера республіканців щодо згаданого законопроєкту.
Джонсон, який має незначну більшість у Палаті представників, наполягав на тому, щоб фінансування іноземної допомоги було пов'язане з новими заходами прикордонного контролю – тільки для того, щоб відхилити двопартійний пакет, узгоджений у Сенаті.
Що відбувається з голосуванням у США за допомогу Україні
- 13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт.
- Проте вже наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що палата представників не ухвалить документ.
- Попри відсутність рішення Конгресу про додаткове фінансування для України, деякі постачання військової техніки та боєприпасів в Україну продовжуються згідно з укладеними раніше контрактами. Зокрема, продовжуються постачання артилерійських снарядів, ракет для HIMARS, спроможності ППО та іншого військового обладнання. Однак, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.