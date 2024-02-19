​Байден хоче обговорити зі спікером Палати представників пакет допомоги Україні та Ізраїлю

"Я був би радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав президент.

Президент США Джо Байден заявив, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, щоб обговорити пакет екстреного фінансування для України та Ізраїлю, передає Bloomberg.

"Я був би радий зустрітися з ним, якщо йому є що сказати", - сказав Байден журналістам 19 лютого.

Ця заява американського президента стала сигналом того, що Білий дім активізує свої зусилля із забезпечення ухвалення законопроєкту про допомогу на суму 95 мільярдів доларів.

Готовність Байдена взяти участь у переговорах із Джонсоном віч-на-віч виникла після того, як його помічники минулого тижня назвали таке засідання непродуктивним, вказавши на мінливі вимоги лідера республіканців щодо згаданого законопроєкту.

Джонсон, який має незначну більшість у Палаті представників, наполягав на тому, щоб фінансування іноземної допомоги було пов'язане з новими заходами прикордонного контролю – тільки для того, щоб відхилити двопартійний пакет, узгоджений у Сенаті.

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