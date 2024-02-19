Європейська комісія відкрила справу проти ТіkТоk

Власник TikTok, китайська компанія ByteDance, може отримати штраф у розмірі до 6% свого світового обороту.

Європейська комісія перевірятиме діяльність соцмережі TikTok щодо відповідності додатка Закону про цифрові послуги (DSA). Якщо порушення виявлять, соцмережі загрожує великий штраф.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Європейський Союз розслідуватиме, чи TikTok порушив правила онлайн-контенту, спрямовані на захист дітей і забезпечення прозорої реклами.

Тьєррі Бретон, глава індустрії ЄС заявив, що прийняв це рішення після аналізу звіту про оцінку ризиків програми для короткого відео та відповідей на запити про інформацію.

"Сьогодні ми відкриваємо розслідування щодо TikTok щодо підозри в порушенні прозорості та зобов’язань щодо захисту неповнолітніх: дизайн, що викликає залежність, і обмеження часу використання екрана, перевірка віку, налаштування конфіденційності за замовчуванням", – сказав він.

Закон Європейського Союзу про цифрові послуги (DSA), який поширюється на всі онлайн-платформи з 17 лютого, вимагає від дуже великих онлайн-платформ і пошукових систем робити більше зусиль для боротьби з незаконним онлайн-контентом і ризиками для громадської безпеки.

Розслідування Єврокомісії буде зосереджено на дизайні системи TikTok, включаючи алгоритмічні системи, які можуть стимулювати поведінкові залежності та/або створювати "ефекти кролячої нори".

Крім того, перевірятимуть, чи TikTok запровадив заходи для забезпечення високого рівня конфіденційності, безпеки та безпеки для неповнолітніх. Також Комісія розглядатиме, чи надає TikTok надійну базу даних про рекламу на своїй платформі, щоб дослідники могли ретельно вивчити потенційні онлайн-ризики.

Якщо знайдуть порушення правил DSA, на TikTok можуть накласти штрафи в розмірі до 6% від його глобального обороту.

Тим часом у TikTok заявили, що продовжать працювати з експертами та галуззю, щоб забезпечити безпеку молоді на своїй платформі, і сподіваються детально пояснити цю роботу Європейській комісії.

За словами представника компанії, TikTok запровадив перші функції та налаштування для захисту підлітків і запобігання доступу до платформи молодших 13 років.