В Естонії викрили десятьох осіб, які вчиняли злочини за вказівками спецслужб РФ

Естонська Служба внутрішньої безпеки встановила особи зловмисників, які минулого року розгромили автомобілі міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса та головного редактора російськомовного порталу новин Delfi Андрія Шумакова. Загалом під час розслідування затримали 10 осіб, повідомляє ERR.

Естонська спецслужба вважає, що затримані діяли за дорученням російських спецслужб. Серед зловмисників є громадяни як Естонії так і Росії, деякі особи мають подвійне громадянство. Шестеро наразі перебувають у СІЗО. Більшість із підозрюваних мають судимості.

Метою гібридної операції було посіяти страх та створити напруженість в естонському суспільстві. Зловмисники виконували різні завдання, дотримуючись інструкцій російських спецслужб. Наприклад, окрім погрому авто, підозрювані збирали інформацію, необхідну для атак, а потім здійснювали їх.

Державний прокурор Естонії Трійну Олев заявила, що це попереднє розслідування, а оскільки судовий розгляд триває, розкрити більше інформації наразі неможливо.

За даними Служби внутрішньої безпеки, деяких зловмисників-громадян РФ, завербували ще в Росії, а до інших звернулися через соціальні мережі.

"Сьогодні спостерігається ширша тенденція: як російські, так і китайські спецслужби звертаються до людей через соціальні мережі. Там також було узгоджено, які звинувачення передбачено за атаки на різні сайти. Плата була незначною і, звичайно, не коштувала ризику. Йдеться про конкретні цілеспрямовані накази атакувати конкретний об'єкт", - розповів керівник естонської спецслужби Марго Паллосон.

Підозрюваних виявляли і арештовували упродовж грудня 2023-го по лютий цього року. Останні арешти відбулися минулого тижня.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, реагуючи на затримання російських агентів, заявила., що "Естонія успішно припинила гібридну операцію російських спецслужб на нашій території" та що "ми знаємо, що Кремль націлений на всі наші демократичні суспільства".