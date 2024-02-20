Загроза США щодо нових санкцій послабила турецько-російську торгівлю, − Reuters

Загроза США застосувати санкції до фінансових фірм, які ведуть бізнес з Москвою, послабила турецько-російську торгівлю.
Про це пише Reuters.
“Підірвано” або уповільнено низку платежів за імпортовану нафту і турецький експорт.
“Виконавчий указ США в грудні прямо не націлений на енергетику, але він ускладнив деякі платежі Туреччини за російську нафту, а також платежі Росії за ширший спектр турецького експорту”, − зазначає видання.
Санкції США мають на меті зменшити доходи Кремля та зупинити війну РФ в Україні, не перекриваючи потоки російської нафти на світові ринки, щоб уникнути політично чутливого стрибка цін на бензин у США.
Однак, за словами нафтотрейдерів, проблеми з оплатою, аналогічні тим, з якими зараз зіткнулася Туреччина, вже “перервали” постачання російської нафти до Індії та ускладнили постачання товару до Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю.
Росія продала до Індії сирої нафти на рекордну суму. Нафтопродукти з неї купують США і союзники, – СNN
Проблеми з платежами, що виникають, пов'язані з тим, що турецькі банки переглядають бізнес і посилюють вимоги до російських клієнтів. Джерело в російській нафтовій компанії повідомило, що російські експортери нафти не отримували платежів із Туреччини протягом двох-трьох тижнів. “Здійснювати якісь енергоплатежі Росії стало складно, особливо після нових санкцій (загроз) наприкінці грудня. Деякі платежі були зірвані”, − зазначив інформатор.
Водночас затримки з оплатоюне перервали постачання сирої нафти до Туреччини, затримавши лише невелику кількість вантажів.
- Анкара виступає проти санкцій Заходу проти Москви попри критику вторгнення Росії в Україну. Хоча Туреччина заявила, що на території країни санкції обходити не зможуть, торік Вашингтон посилив тиск, щоб припинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати на полі бою. Сполучені Штати попередили, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від наступних американських санкцій.
- Росія є найбільшим експортером сирої нафти та дизельного палива в бідну енергоресурсами Туреччину. За 11 місяців 2023 року Москва доставила Анкарі 8,9 мільйона тонн сирої нафти та 9,4 мільйона тонн дизельного палива.