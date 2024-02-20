​Французьку віллу за 120 млн євро, пов’язану із "Газпромом", конфіскували

Вілла знаходиться на Лазурному узбережжі, за декілька метрів від Середземного моря.

Французький суд наклав арешт на віллу, що знаходиться на Лазурному березі в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменті Приморські Альпи, в рамках розслідування справи про відмивання грошей. Будинок, побудований у 1906 році, має басайн та вертолітний майданчик і знаходиться за декілька метрів від Середземного моря.

"Міжрегіональна, спеціалізована, економічна та фінансова юрисдикція паризької прокуратури відкрила розслідування за фактом відмивання грошей при обтяжуючих обставинах за дії, вчинені з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, в Росії, Рокбрюн-Кап-Мартен, щодо вілли "Вілла дель Маре", нині вілли "Марія Ірина", – повідомила "Європейська правда".

Створена у 2009 році компанія Maritime Villa Holding з капіталом у 15 000 євро, яка була зареєстрована у місті Больє-сюр-Мер, придбала цю віллу за 70 мільйонів євро у 2010 році.

За даними паризької прокуратури, через компанії Subville Sarl і Leyson Holdings Limited бенефіціаром цього придбання був 58-річний російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян.

Послідовні кроки придбання вілли були зроблені на ім'я різних компаній, непрямі власники яких могли б зробити компанію "Газпром" фактичним бенефіціаром.

12 лютого 2024 року, відповідно до запитів прокуратури, на віллу та акції компанії-власника вілли SNC Maritime Villa Holding було накладено арешт.

До слова, ця резиденція вже мала надзвичайно заможних власників, включаючи колишнього президента Мобуту, першого і єдиного президента Заїру з 1965 по 1997 рік.

Кілька місяців тому правосуддя домоглося першого кримінального арешту вілли російського олігарха, який потрапив під санкції після початку війни в Україні з боку Росії. Об'єкт розташований у Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморських Альпах.

Ця розкішна вілла, розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморських Альпах, оцінювалася в 23 мільйони євро. Вона була конфіскована в жовтні 2022 року за запитом магістратів національної юрисдикції, відповідальної за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco) паризької прокуратури.