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​Французьку віллу за 120 млн євро, пов’язану із "Газпромом", конфіскували

Вілла знаходиться на Лазурному узбережжі, за декілька метрів від Середземного моря.

​Французьку віллу за 120 млн євро, пов’язану із "Газпромом", конфіскували
Фото: фото PETER SEYFFERTH/IMAGEBROKER/MAXPPP

Французький суд наклав арешт на віллу, що знаходиться на Лазурному березі в Рокбрюн-Кап-Мартен, в департаменті Приморські Альпи, в рамках розслідування справи про відмивання грошей. Будинок, побудований у 1906 році, має басайн та вертолітний майданчик і знаходиться за декілька метрів від Середземного моря.

"Міжрегіональна, спеціалізована, економічна та фінансова юрисдикція паризької прокуратури відкрила розслідування за фактом відмивання грошей при обтяжуючих обставинах за дії, вчинені з 11 грудня 2009 року в Парижі, на Кіпрі, в Росії, Рокбрюн-Кап-Мартен, щодо вілли "Вілла дель Маре", нині вілли "Марія Ірина", – повідомила "Європейська правда".

Створена у 2009 році компанія Maritime Villa Holding з капіталом у 15 000 євро, яка була зареєстрована у місті Больє-сюр-Мер, придбала цю віллу за 70 мільйонів євро у 2010 році. 

За даними паризької прокуратури, через компанії Subville Sarl і Leyson Holdings Limited бенефіціаром цього придбання був 58-річний російсько-вірменський мільярдер Самвел Карапетян.

Послідовні кроки придбання вілли були зроблені на ім'я різних компаній, непрямі власники яких могли б зробити компанію "Газпром" фактичним бенефіціаром.

12 лютого 2024 року, відповідно до запитів прокуратури, на віллу та акції компанії-власника вілли SNC Maritime Villa Holding було накладено арешт.

До слова, ця резиденція вже мала надзвичайно заможних власників, включаючи колишнього президента Мобуту, першого і єдиного президента Заїру з 1965 по 1997 рік.

Кілька місяців тому правосуддя домоглося першого кримінального арешту вілли російського олігарха, який потрапив під санкції після початку війни в Україні з боку Росії. Об'єкт розташований у Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморських Альпах.

Ця розкішна вілла, розташована в Сен-Жан-Кап-Ферра в Приморських Альпах, оцінювалася в 23 мільйони євро. Вона була конфіскована в жовтні 2022 року за запитом магістратів національної юрисдикції, відповідальної за боротьбу з організованою злочинністю (Junalco) паризької прокуратури.

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