Коаліція правоохоронців заблокувала роботу мережі кіберзлочинців Lockbit

Британська національна кримінальна агенція, Федеральне бюро розслідувань США, Європол та низка інших правоохоронних організацій провели спільну операцію з припинення роботи кіберзлочинної мережі Lockbit.

Як повідомляє Reuters, коаліції спецслужб вдалося узяти під контроль сайт Lockbit, на якому з'явилося відповідне повідомлення. Операція триває, самі хакери стверджують, що мають запасні сервери, з яких мають намір продовжувати діяльність.

Lockbit заробляє гроші за допомогою інтернет-шантажу: члени злочинної групи викрадають важливі дані і погрожують викласти їх у загальний доступ, якщо не сплатити викуп. Жертвами Lockbit минулоріч стали кілька великих світових компаній, наприклад, "Боїнг". Експерти підозрюють організацію у зв'язках із Росією.