Хакери з Head Mare злили в мережу документи російської компанії з концерну "Калашников"

Вся документація на зброю та інформація щодо робітників концерну потрапила у мережу.

Хактивісти зламали НВО "Високоточні системи і технології", яка знаходиться в Іжевську, та виробляє ракети і стрілецьку зброю.

"У нашому розпорядженні секретна документація на зброю та інформація про співробітників і постачальників", – йдеться на акаунті кібергрупи в мережі Х.

У мережу потрапили плани цехів, інформація про персонал і фінансова документація російського підприємства ВПК. Злиті в мережу матеріали доступні для скачування за посиланням.

Відомо, що ЗАО "НПО Высокоточные системы и технологии" ("ВТС") виробляє високоточні снаряди та стрілецьку зброю. У 2016 році ЗМІ писали про включення підприємства до концерну "Калашников".

Фото: "Head Mare"

Фото: "Head Mare"

Фото: "Head Mare"