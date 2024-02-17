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Хакери з Head Mare злили в мережу документи російської компанії з концерну "Калашников"

Вся документація на зброю та інформація щодо робітників концерну потрапила у мережу.

Хакери з Head Mare злили в мережу документи російської компанії з концерну "Калашников"
Фото: Держспецзв’язку

Хактивісти зламали НВО "Високоточні системи і технології", яка знаходиться в Іжевську,  та виробляє ракети і стрілецьку зброю. 

"У нашому розпорядженні секретна документація на зброю та інформація про співробітників і постачальників", – йдеться на акаунті кібергрупи в мережі Х.

У мережу потрапили плани цехів, інформація про персонал і фінансова документація російського підприємства ВПК. Злиті в мережу матеріали доступні для скачування за посиланням. 

Відомо, що ЗАО "НПО Высокоточные системы и технологии" ("ВТС") виробляє високоточні снаряди та стрілецьку зброю. У 2016 році ЗМІ писали про включення підприємства до концерну "Калашников".

Фото: "Head Mare"

Фото: "Head Mare"

Фото: "Head Mare"

Фото: "Head Mare"

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