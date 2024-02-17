Якщо Трамп приїде – я готовий з ним поїхати на фронт, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський публічно запрошував експрезидента США Дональда Трампа до України. Якщо американський політик зробить цей візит, Зеленський готовий поїхати з ним на фронт, сказав він після виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я думаю, якщо буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що ж значить ця справжня війна. Не те що в «інстаграмі» пишуть про це, а справжня війна", – сказав Володимир Зеленський.