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Якщо Трамп приїде – я готовий з ним поїхати на фронт, – Зеленський

Президент нагадав, що публічно запрошував Трампа приїхати до України. 

Якщо Трамп приїде – я готовий з ним поїхати на фронт, – Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський публічно запрошував експрезидента США Дональда Трампа до України. Якщо американський політик зробить цей візит, Зеленський готовий поїхати з ним на фронт, сказав він після виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Я думаю, якщо буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що ж значить ця справжня війна. Не те що в «інстаграмі» пишуть про це, а справжня війна", – сказав Володимир Зеленський.

  • Прихильна до Трампа частина республіканців затягує ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю в Конгресі, тиснучи на демократів, аби вони пішли на їхні умови щодо південного кордону.
  • Трамп раніше робив сумнівні висловлювання про війну в Україні, а також заявив, що українцям допомогу треба надавати в позику.
  • Нещодавно Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань. Ще будучи президентом США, він пропонував партнерам із НАТО подвоїти внески на оборону і критикував, зокрема, Німеччину, яка "надто мало грошей спрямовує на фінансування Альянсу". (Як відомо, країни НАТО досягли домовленості наближати свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп наполягав, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%").
  • У промові після своєї перемоги на кокусі республіканців в Айові Трамп заявив, що "Росія не напала б", якби він був у Білому домі, оскільки він і Путін "дуже добре ладнають".
  • Торік президент України Володимир Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Зеленський сісти і поговорити з Трампом, він відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
  • Трамп уже не вперше піднімає тему закінчення війни в Україні, але далі розмов його дії не пішли. Раніше Трамп говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.
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