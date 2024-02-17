Якщо Трамп приїде – я готовий з ним поїхати на фронт, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський публічно запрошував експрезидента США Дональда Трампа до України. Якщо американський політик зробить цей візит, Зеленський готовий поїхати з ним на фронт, сказав він після виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Я думаю, якщо буде розмова про те, як закінчити війну, ми повинні продемонструвати тим, хто приймає рішення, що ж значить ця справжня війна. Не те що в «інстаграмі» пишуть про це, а справжня війна", – сказав Володимир Зеленський.
- Прихильна до Трампа частина республіканців затягує ухвалення допомоги Україні та Ізраїлю в Конгресі, тиснучи на демократів, аби вони пішли на їхні умови щодо південного кордону.
- Трамп раніше робив сумнівні висловлювання про війну в Україні, а також заявив, що українцям допомогу треба надавати в позику.
- Нещодавно Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань. Ще будучи президентом США, він пропонував партнерам із НАТО подвоїти внески на оборону і критикував, зокрема, Німеччину, яка "надто мало грошей спрямовує на фінансування Альянсу". (Як відомо, країни НАТО досягли домовленості наближати свої оборонні витрати до 2% ВВП протягом 10 років. Трамп наполягав, щоб до 2024 року вони становили "не менш ніж 2%").
- У промові після своєї перемоги на кокусі республіканців в Айові Трамп заявив, що "Росія не напала б", якби він був у Білому домі, оскільки він і Путін "дуже добре ладнають".
- Торік президент України Володимир Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Зеленський сісти і поговорити з Трампом, він відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
- Трамп уже не вперше піднімає тему закінчення війни в Україні, але далі розмов його дії не пішли. Раніше Трамп говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.