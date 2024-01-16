Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною

Жодної конкретики, як і завжди, він не озвучив.

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на кокусах в штаті Айова знову заявив про свої амбіції закінчити війну в Україні. Щоправда, не пояснив, як. Виступаючи в Айові Трамп сказав, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, бо в них гарні відносини, пише УП.

Трамп також думає, що зможе залучити до діалогу з Путіним президента України. Він сказав, що "дуже добре" знає Володимира Зеленського, як і Путіна.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав він.

Докладно про кокуси в США і як часто переможці зрештою ставали президентами читайте в матеріалі на LB.ua.