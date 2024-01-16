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Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною

Жодної конкретики, як і завжди, він не озвучив. 

Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною
колишній президент США Дональд Трамп після свого виступу перед прихильниками в університеті Нью-Гемпшира, США, 16 грудня 2023
Фото: EPA/UPG

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на кокусах в штаті Айова знову заявив про свої амбіції закінчити війну в Україні. Щоправда, не пояснив, як. Виступаючи в Айові Трамп сказав, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, бо в них гарні відносини, пише УП.

Трамп також думає, що зможе залучити до діалогу з Путіним президента України. Він сказав, що "дуже добре" знає Володимира Зеленського, як і Путіна.

"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено…  Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав він.

Докладно про кокуси в США і як часто переможці зрештою ставали президентами читайте в матеріалі на LB.ua.

  • Трамп уже не вперше піднімає тему закінчення війни в Україні, але далі розмов його дії не пішли. Раніше Трамп говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.
  • Президент Зеленський у листопаді говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з Трампом його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
  • У грудні Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.
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