Трамп заявив, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на кокусах в штаті Айова знову заявив про свої амбіції закінчити війну в Україні. Щоправда, не пояснив, як. Виступаючи в Айові Трамп сказав, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, бо в них гарні відносини, пише УП.
Трамп також думає, що зможе залучити до діалогу з Путіним президента України. Він сказав, що "дуже добре" знає Володимира Зеленського, як і Путіна.
"Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко", – сказав він.
Докладно про кокуси в США і як часто переможці зрештою ставали президентами читайте в матеріалі на LB.ua.
- Трамп уже не вперше піднімає тему закінчення війни в Україні, але далі розмов його дії не пішли. Раніше Трамп говорив, що може "за 24 години зупинити війну". Конкретних планів він не озвучив. При цьому політик відмовився бажати перемоги Україні.
- Президент Зеленський у листопаді говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з Трампом його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
- У грудні Трамп у своєму Різдвяному привітанні в мережі Truth Social побажав неназваним "головорізам всередині країни "гнити в пеклі разом зі своєю Україною/Росією, Ізраїлем/Іраном" та іншими "проблемами", до яких він включив також електромобілі.