Більшість вироблених у Болгарії боєприпасів ідуть в Україну, – міністр оборони Тагарев

Болгарія допомагає Україні не лише збройними системами і боєприпасами радянських часів, а й тими, які виробляються зараз. Основна частина оборонного виробництва постачається саме українцям, повідомив у інтерв'ю Голосу Америки болгарський міністр оборони Тодор Тагарев.

У перші місяці повномасштабного вторгнення військові постачання від Болгарії зіграли значну роль для України. Обсяг болгарської зброї тоді складав 30% від усієї військової допомоги.

До нинішніх постачань входять старі системи радянських часів і боєприпаси, які, однак, перебувають у хорошому робочому стані, та які українські військові і без навчання знають, як використовувати.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб", – сказав Тагарев.

Країна планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО – 155 та 105 міліметрів.