У ЄС посилюється тиск на фон дер Ляйєн щодо її намірів переобиратися на посаду очільниці Єврокомісії

Нещодавно під час обіду кілька послів “засипали” очільницю вищого органу виконавчої влади Євросоюзу запитаннями щодо її планів.

У ЄС посилюється тиск на очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн щодо оголошення нею намірів балотуватися на другий термін на посаді, пише Politico.

Видання з посиланням на дипломатів заявляє, що нещодавно під час обіду кілька послів “засипали” очільницю вищого органу виконавчої влади Євросоюзу запитаннями щодо її планів.

“Після того як голова Європейської ради Шарль Мішель оголосив про свій план балотуватися на пост депутата ЄС, тиск на фон дер Ляйєн зростає − аби вона прояснила свої наміри. Попри натяки на те, чим вона може зайнятися під час другого терміну, колишній міністр оборони Німеччини поки що мовчить”, − йдеться у матеріалі.

“На її обличчі не ворухнувся жоден м'яз”, − сказав один із дипломатів.

Президентці ЄК стає все важче уникати нагальних питань, особливо з огляду на те, що усередині її консервативної Європейської народної партії (ЄНП) є інтерес зробити офіційну заяву з цього приводу.

Politico додає, що рішення оголосити про переобрання для фон дер Ляєн небезпечне. Як тільки вона заявить про свою кандидатуру, виникнуть питання, чи вона виконує обов’язки голови комісії, чи є кандидатом. Вже зараз її більш політичні дії − наприклад, участь у конференції ліберальної групи “Відновити Європу” (Renew Europe) у Франції у вересні − ретельно перевіряють на наявність ознак того, чи вони говорять про її наміри балотуватися.

Провідні кандидти від ЄНП мають оголосити про свої наміри до 21 лютого перед з’їздом партії, який має відбутися в Бухаресті 6-9 березня, де члени визначаться з кандидатурою. Голова ЄНП Манфред Вебер заявив, що фон дер Ляєн буде найкращим вибором на посаду головного кандидата від партії.