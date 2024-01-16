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На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина

Внаслідок відкриття вогню військові зафіксували влучання.

На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина

На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина між озброєними людьми та ізраїльськими військовими.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних осіб. 

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Внаслідок відкриття вогню військові зафіксували влучання.

  • Влада Ізраїлю повідомила Єгипту, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Смугою Гази і Єгиптом.

  • Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.

  • Наприкінці минулого року Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців. Ізраїль готовий боротися доки не досягне своїх цілей.

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