На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина між озброєними людьми та ізраїльськими військовими.
Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.
"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.
Армія оборони Ізраїлю зазначила, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних осіб.
Внаслідок відкриття вогню військові зафіксували влучання.
- Влада Ізраїлю повідомила Єгипту, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Смугою Гази і Єгиптом.
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Нещодавно міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що невдовзі перейде до нового етапу операції у по знищенню бойовиків ХАМАС у Секторі Газа. Наразі інтенсивні бої тривають у центральній частині Гази та на півдні країни.
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Наприкінці минулого року Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців. Ізраїль готовий боротися доки не досягне своїх цілей.