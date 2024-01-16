На кордоні між Ізраїлем та Єгиптом сталася стрілянина між озброєними людьми та ізраїльськими військовими.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

"Нещодавно приблизно 20 підозрюваних, у тому числі кілька озброєних, прибули з єгипетської території до району кордону з Ізраїлем", - йдеться у повідомленні.

Армія оборони Ізраїлю зазначила, що військовослужбовці, які перебували поблизу міста Ніцана на півдні країни, відкрили вогонь у бік озброєних осіб.

Внаслідок відкриття вогню військові зафіксували влучання.