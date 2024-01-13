Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Газою та Єгиптом, – ЗМІ

Поки що операція не отримала повного схвалення ізраїльських лідерів.

Влада Ізраїлю повідомила Єгипту, що планує розпочати військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Сектором Газа і Єгиптом.

Про це пише The Times of Israel.

У виданні зазначають, посилаючись на ізраїльських і єгипетських офіційних осіб, що в результаті такої операції Ізраїль планує отримати контроль над прикордонним пунктом Рафах і станційними силами вздовж так званого Філадельфійського коридору, що розділяє Єгипет і Газу, а ізраїльські війська діятимуть на території Сектора Газа.

Повідомляється, що поки що операція не отримала повного схвалення ізраїльських лідерів. Схвалення залежатиме від переговорів з єгипетським урядом, оскільки останній працює над укладенням нової угоди щодо заручників між Ізраїлем і ХАМАС.

Ізраїльські офіційні особи намагалися розвіяти занепокоєння Єгипту щодо того, що операція може призвести до випадкової шкоди у Єгипті та порушення обмеження щодо розміщення військ у цьому районі згідно з мирним договором 1979 року між країнами.

Видання пише, що Єгипет відхилив пропозицію Ізраїлю щодо спільного патрулювання ізраїльських військ на єгипетській стороні кордону, заявивши, що працює над встановленням бар’єрів і посиленням спостереження в цьому районі.