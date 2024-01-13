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"Не дозволю, щоб хтось в уряді хотів будувати свою позицію на антиукраїнських настроях", – Туск

Польський прем’єр заявив, що працює над підтримкою України.

"Не дозволю, щоб хтось в уряді хотів будувати свою позицію на антиукраїнських настроях", – Туск
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що не може бути жодних сумнівів в необхідності Варшави підтримувати Україну під час війни з Росією.

"Я в житті не дозволю, щоб хтось у моєму уряді хотів будувати свою позицію на якихось антиукраїнських настроях. Тому що, коли йдеться про війну й нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з РФ, тут не може бути жодних сумнівів", – зазначив він, пише "Європейська правда".

Політик наголосив, що кожен Україна у війні з Росією потребує як допомоги Варшави, так і всього вільного світу і, "поки Україна воює з Росією, ми у відносній безпеці", додав він. 

Туск сказав, що в будь-якій ситуації завданням Польщі буде протистояти зневірі, коли йдеться про допомогу Україні, а також запевнив, що зараз інтенсивно працює з партнерами в Європі, які це добре розуміють.

"У цьому вимірі озброєння і підтримки України у війні не може бути жодних вагань. Для мене це беззаперечно", – додав прем'єр Польщі.

Він наголосив, зустрінеться із президентом Польщі Анджеєм Дудою у понеділок, 15 січня, щоб обговорити прийдешній візит до Києва.

  • У грудні Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із Туском. Він висловив переконання, що з новим урядом Польщі пришвидшать розв'язання всіх питань відносин на взаємовигідній основі.
  • У січні президент України провів розмову з Дудою. Прездиденти України та Польщі обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.
  • Тим часом в уряді Польщі проти продовження безмитних преференцій для України. Зокрема, міністр Секерський категорично проти розширення вільної торгівлі ЄС з Україною.
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