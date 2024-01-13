Німеччина відправляє в Червоне море фрегат "Гессен" для боротьби з єменськими хуситами

Євросоюз планує місію із забезпечення безпеки морського сполучення в Червоному морі від нападів хуситів. У рамках місії Німеччина відправляє свій фрегат "Гессен" у Червоне море.

Про це пише німецьке видання Welt am Sonntag.

За даними видання, фрегат "Гессен" має вирушити в Червоне море 1 лютого. Корабель ВМС Німеччини має радіолокаційну розвідку, здатну одночасно виявляти 1000 цілей, зенітні ракети та має на борту бойові літаки.

Нещодавно фрегат провів шість місяців у рамках навчань НАТО в Північному морі та Арктиці.

Тепер криза загострилася через удар по Ємену США та Великою Британією, які атакували позиції хуситів.

Президент США Джо Байден заявив, що військовий удар став «прямою відповіддю на безпрецедентні атаки» на міжнародне судноплавство в Червоному морі. У ніч на суботу американські військові здійснили чергову атаку на позиції хуситів у Ємені.