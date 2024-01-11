ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів

Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.

Європейський Союз хоче надіслати принаймні три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів.

Про це пише видання POLITICO.

Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, блок має створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в ширшій зоні операцій, від Червоного моря до Перської затоки". Операція може бути розпочата вже наприкінці лютого.

ЄС наслідує приклад США та союзників, коли йдеться про захист кораблів у Червоному морі.

У грудні США розпочали операцію Prosperity Guardian. Ця операція складається з спеціальної коаліції партнерів.

Спочатку ЄС розглядав можливість використання своєї антипіратської місії Atalanta, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти цієї ідеї, заявивши, що вона відкрита для нової місії.

У реченні йдеться про те, що "точний розмір і склад операції залежатиме від подальшого оперативного планування", але до неї входять "щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями на термін не менше ніж один рік".

"Нова місія ґрунтуватиметься на Agenor, спільній операції спостереження під керівництвом Франції, яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку та частину Аравійського моря і яка складається з дев’яти європейських країн (Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія). , Нідерланди, Норвегія та Португалія)", — йдеться в документі.