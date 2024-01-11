ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів

Європейський Союз хоче надіслати принаймні три військові кораблі для захисту суден у Червоному морі від нападів єменських хуситів.
Про це пише видання POLITICO.
Згідно з документом Європейської служби зовнішніх дій, блок має створити "нову операцію ЄС", яка "діятиме в ширшій зоні операцій, від Червоного моря до Перської затоки". Операція може бути розпочата вже наприкінці лютого.
ЄС наслідує приклад США та союзників, коли йдеться про захист кораблів у Червоному морі.
У грудні США розпочали операцію Prosperity Guardian. Ця операція складається з спеціальної коаліції партнерів.
Спочатку ЄС розглядав можливість використання своєї антипіратської місії Atalanta, яка діє в Індійському океані, але Іспанія виступила проти цієї ідеї, заявивши, що вона відкрита для нової місії.
У реченні йдеться про те, що "точний розмір і склад операції залежатиме від подальшого оперативного планування", але до неї входять "щонайменше три протиповітряні есмінці або фрегати з багатоцільовими можливостями на термін не менше ніж один рік".
"Нова місія ґрунтуватиметься на Agenor, спільній операції спостереження під керівництвом Франції, яка охоплює всю Перську затоку, Ормузьку протоку та частину Аравійського моря і яка складається з дев’яти європейських країн (Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Греція, Італія). , Нідерланди, Норвегія та Португалія)", — йдеться в документі.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- 18 безпілотників, дві крилаті ракети та протикорабельна ракета були збиті з F-18 з авіаносця USS Eisenhower, а також американськими есмінцями типу Arleigh Burke USS Gravely, USS Laboon і USS Mason та британським HMS Diamond.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
- На початку грудня у Червоному морі есмінець США збив дрони, випущені хуситами з Ємену. Американський військовий корабель допоміг комерційним суднам, який потрапили під атаку.
- На тлі нападів хуситів на судна в Червоному морі США і ще дев'ять країн оголосили про початок операції з протидії атакам. Хусити все рівно обіцяли продовжувати напади та стали погрожувати обстрілами суден США та їхніх союзників.
- Радбез ООН вимагає від хуситів припинити напади у Червоному морі.