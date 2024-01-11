США ввели санкції проти військового полігону РФ і трьох літаків

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США сьогодні, 11 січня, ввели нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили активи Міноборони РФ, літаки та полігон.

Про це ідеться на сайті Міністерства фінансів США.

Зокрема, під санкції потрапили Ашулукський полігон Збройних сил Російської Федерації. Він розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном. Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.

Також США ввели обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.

Окремо США ввели санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків Іл-76МД.

Крім того, заборони отримало російське авіаційне підприємство, що є дочірньою структурою Міністерства оборони Російської Федерації. Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в Росії і за кордоном.

Наприкінці грудня президент США Джо Байден підписав указ про нові санкції щодо Росії. Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.