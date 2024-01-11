Річка Конго піднялася до найвищого рівня за понад 60 років, що спричинило повені в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і республіці Конго, унаслідок яких за останні місяці загинули понад 300 людей, пише Reuters.
Погане міське планування та слабка інфраструктура роблять низку африканських країн вразливими до раптових повеней після інтенсивних дощів, які почастішали через зміну клімату.
Феррі Мова, фахівець з гідрології в Управлінні річкових шляхів ДРК, розповів, що його офіс помітив високий рівень води наприкінці грудня, попередивши, що майже вся заплава столиці Кіншаси, яка розташована на березі річки річка, може отримати пошкодження.
У середу річка досягла 6,20 метрів над рівнем моря, що трохи менше рекорду 1961 року в 6,26 метра. Повінь спричинили надзвичайно сильні дощі всередині країни.
Затопило кілька районів у густонаселеній Кіншасі, а також громади у понад 10 провінціях, повідомили у міністерстві соціальних справ. Майже 300 людей загинули, пошкоджено 300 тисяч домогосподарств постраждали, десятки тисяч будинків зруйновані.
У сусідній Республіці Конго, чия столиця Браззавіль також розташована на березі річки, щонайменше 17 людей загинули після повеней у восьми департаментах, включно зі столицею, пошкодження отримали понад 60 000 домогосподарств.
Деякі жителі використовують лопати, щоб пробиратися крізь затоплені вулиці, де вода піднялася до рівня даху деяких будинків. Паводкова вода також знесла тисячі викинутих пластикових пляшок та іншого сміття, яким зараз забиті вулиці.Рафаель Тшіманга Муамба, директор дослідницького центру басейну ріки Конго в ДРК, закликав створити фонд для допомоги в боротьбі зі стихійними лихами та адаптації до зміни клімату. За його словами, у ДРК немає плану запобігання повеням.
Міністр із соціальних і гуманітарних питань ДРК Модест Мутінга повідомив Reuters, що в четвер відбудеться зустріч для оцінки подальшої гуманітарної допомоги.
- На початку січня у Скандинавії фіксували рекордні морози, у Західній Європі повені призвели до загибелі людей. У Лапландії температура впала до -43,6 ° C, що є найнижчою температурою січня, зареєстрованою у Швеції за 25 років.
- Десятеро людей загинули в Австралії після сильних гроз, які зійшли на схід країни під час різдвяних свят, десятки тисяч об’єктів все ще залишаються знеструмленими.
- Торік Пекін пережив найхолодніший грудень з 1951 року. Цього місяця температура в місті часто опускалася нижче -10 градусів. Зазначимо, шість місяців тому у китайській столиці був зафіксований найспекотніший день у червні з температурою трохи більше 40C.
- На початку грудня сильний шторм і торнадо в штаті Теннессі в США забрали життя щонайменше шістьох людей.
- Тоді ж циклон на півдні Індії вбив щонайменше 9 осіб, 8 тисяч евакуювали. Хвилі впали на прибережні міста, затопивши дороги, вирвавши дерева і зламавши лінії електропередач.
- Навесні група вчених Організації Об'єднаних Націй заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.