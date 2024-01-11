Погане міське планування та слабка інфраструктура роблять африканські країни вразливими до раптових повеней після інтенсивних дощів.

Річка Конго піднялася до найвищого рівня за понад 60 років, що спричинило повені в Демократичній Республіці Конго (ДРК) і республіці Конго, унаслідок яких за останні місяці загинули понад 300 людей, пише Reuters.

Погане міське планування та слабка інфраструктура роблять низку африканських країн вразливими до раптових повеней після інтенсивних дощів, які почастішали через зміну клімату.

Феррі Мова, фахівець з гідрології в Управлінні річкових шляхів ДРК, розповів, що його офіс помітив високий рівень води наприкінці грудня, попередивши, що майже вся заплава столиці Кіншаси, яка розташована на березі річки річка, може отримати пошкодження.

У середу річка досягла 6,20 метрів над рівнем моря, що трохи менше рекорду 1961 року в 6,26 метра. Повінь спричинили надзвичайно сильні дощі всередині країни.

Затопило кілька районів у густонаселеній Кіншасі, а також громади у понад 10 провінціях, повідомили у міністерстві соціальних справ. Майже 300 людей загинули, пошкоджено 300 тисяч домогосподарств постраждали, десятки тисяч будинків зруйновані.

У сусідній Республіці Конго, чия столиця Браззавіль також розташована на березі річки, щонайменше 17 людей загинули після повеней у восьми департаментах, включно зі столицею, пошкодження отримали понад 60 000 домогосподарств.

Деякі жителі використовують лопати, щоб пробиратися крізь затоплені вулиці, де вода піднялася до рівня даху деяких будинків. Паводкова вода також знесла тисячі викинутих пластикових пляшок та іншого сміття, яким зараз забиті вулиці.Рафаель Тшіманга Муамба, директор дослідницького центру басейну ріки Конго в ДРК, закликав створити фонд для допомоги в боротьбі зі стихійними лихами та адаптації до зміни клімату. За його словами, у ДРК немає плану запобігання повеням.

Фото: EPA/UPG

Міністр із соціальних і гуманітарних питань ДРК Модест Мутінга повідомив Reuters, що в четвер відбудеться зустріч для оцінки подальшої гуманітарної допомоги.