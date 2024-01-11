Новий прем’єр-міністр Франції Атталь призначить уряд до кінця тижня

Новий прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь має призначити уряд до кінця тижня, пише The Guardian.

Причому прихильник жорсткої лінії Жеральд Дарманен залишиться міністром внутрішніх справ.

Видання зазначає, що у перший робочий день Атталь надіслав рішуче послання щодо “питань закону та порядку”, відвідавши поліцейську дільницю в Ермоні.

Він пообіцяв забезпечити безпеку “відповідальним працюючим французам”, які, за його словами, хочуть спокою.

“Немає безпеки без нашої поліції”, − сказав Атталь, задаючи тон своїм спробам протистояти зростанню ультраправих Марін Ле Пен.

Прем’єр заявив: “Французи очікують від нас продовження наших загальних зусиль для їхньої безпеки… У всій Франції люди прагнуть до порядку та спокою”. Він підкреслив, що для встановлення авторитету в суспільстві важливими є родини. “Я не бачу суспільства без порядку і правил. Тож це також відповідальність сімей і, безперечно, відповідальність шкіл. Це відповідальність суспільства загалом”, − заявив Атталь.