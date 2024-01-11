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Ізраїль продовжив до кінця року дозвіл на перебування громадян України

Це рішення є свідченням підтримки України Ізраїлем.

Ізраїль продовжив до кінця року дозвіл на перебування громадян України
Фото: facebook.com/UkraineInIsrael

Ізраїльська влада продовжила громадянам України дозвіл на перебування на території країни.

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити дозвіл на перебування громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року”, - написав Корнійчук.

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Він наголосив, що українська сторона високо цінує це рішення, яке є свідченням підтримки України Ізраїлем.

Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю продовжило до 31 грудня 2024 року чинний колективний захист від депортації для громадян України, які перебувають на території Держави Ізраїль та прибули до Ізраїлю легально.

Раніше діяло розпорядження, яке дозволяло перебування українців в Ізраїлі до 31 січня 2024 року.

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