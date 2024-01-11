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Бойовики "Аль-Шабаб" захопили вертоліт ООН у Сомалі

На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд.

Бойовики "Аль-Шабаб" захопили вертоліт ООН у Сомалі
Фото: ОПУ

Бойовики "Аль-Шабаб" захопили вертоліт ООН з двома сомалійцями та кількома іноземцями.

Про це повідомляє Reuters.

Бойовики захопили вертоліт ООН, коли він здійснив аварійну посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупованням. Вертоліт зіткнувся з несправністю незабаром після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі, перш ніж він приземлився біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.

"На борту перебували двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя і мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд", - сказав майор Хасан Алі.

Згодом Місія ООН з надання допомоги в Сомалі (UNSOM) підтвердила факт інциденту.

Співробітник ООН, який побажав залишитися неназваним, повідомив, що в екіпажі вертольоту було п'ятеро іноземців.

В свою чергу, два джерела в ООН, повідомили, що вертоліт перевозив дев'ять пасажирів.

Угруповання “Аль-Шабаб” пов'язане з Аль-Каїдою. Воно веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року, намагаючись встановити власне правління на основі суворого тлумачення ісламського закону шаріату.

Хоча з середини 2010-х років уряду вдалося відбити бойовиків з кількох територій, “Аль-Шабаб” контролює частини території в південному та центральному Сомалі та продовжує нападати на цивільних осіб і влаштовувати напади на військові установи.

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