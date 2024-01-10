Ексміністерку юстиції та головну суддю Ліберії засудили до довічного за вбивство племінниці

Колишня головна суддя і міністерка юстиції Ліберії Глорію Майю Мусу-Скотт засудили до довічного ув'язнення за жорстоке вбивство своєї племінниці.

Про це пише BBC.

Це знаменує собою “падіння” однієї з найвідоміших політиків західноафриканської країни, яка пишалася тим, що бореться за права жінок.

70-річна Мусу-Скотт зараз перебуває у в'язниці, сподіваючись скасувати рішення в апеляції.

Суддя виніс вирок ексміністерці після того, як присяжні визнали її винною у вбивстві 29-річної Чарло Мусу.

Під час судового засідання була оприлюднена інформація, що Мусу-Скотт разом з трьома іншими жінками “навмисно завдала кількох тілесних ушкоджень своїй племінниці” в її будинку в червні минулого року. Мусу вдарили ножем у груди, праву руку, ліве стегно та ліву пахву. Колишня головна суддя натомість заявляє, що 29-річна дівчина загинула від рук вбивці, який проник в її будинок у столиці Монровії.

Її арешт став шоком для багатьох ліберійців і за судовим процесом уважно стежили, особливо напередодні грудневих президентських виборів. Мусу-Скотт була членом політичної партії обраного президента Джозефа Бокая, який складе президентську присягу 22 січня, а також входила до команди юристів, яка успішно оскаржила відмову виборчої комісії дозволити партіям бачити список виборців.

Вона обіймала посаду міністра юстиції Ліберії, а потім найстаршого судді − голови Верховного суду − до виходу на пенсію у 2003 році. Пізніше вона пішла у політику і стала депутатом округу Меріленд до 2012 року. У 2012 році її призначили головою Комітету з перегляду конституції, коли Ліберія намагалася зміцнити демократію та ефективне управління після авторитарного правління та конфліктів минулого.

Адвокатка Августин Файя повідомив, що найближчими днями подасть апеляцію на обвинувальний вирок політикині. Він наголосив, що в апеляції будуть перераховані “помилки” судді і показано, що присяжні не діяли незалежно.

“В їхні рішення втручалися чиновники Мін'юсту”, − заявив захисник.

Після винесення присяжними вердикту минулого місяця прокуроратура заявила, що проти обвинуваченої є незаперечні докази.