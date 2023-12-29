Унаслідок вибуху бензовозу в Ліберії загинули щонайменше 40 людей

За словами очевидців, люди залізли на машину, щоб залити бензин після того, як цистерна перекинулася на узбіччі.

Понад 40 людей загинули та десятки отримали серйозні опіки внаслідок вибуху бензовоза в центральній Ліберії.

Про це пише The Guardian з посиланням на владу країни.

Свідки розповіли, що люди залізли у вантажівку, щоб спробувати зібрати бензин, що вилився з бака після того, як машина перекинулася в кювет майже за 130 кілометрів від столиці Монровії.

Місцевий житель розповів, що люди били по танкеру прасками, щоб він тріснув і вони могли видобути бензин.

"Люди оточили вантажівку, і водій сказав їм, що вони можуть взяти собі вилитий бензин. Він просив їх не лізти на танкер і припинити його бити… але деякі люди навіть викрутками робили дірки в резервуарі”, − додав він.

Фото: Tv Liberia

У міністерстві охорони здоров’я розповіли, що десятки отримали сильні опіки. Серед пацієнтів, які найбільше постраждали, − діти та вагітна жінка.