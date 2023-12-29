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Банди вбили у Нігерії щонайменше 160 осіб

Озброєні групи здійснили серію нападів на села у центральній частині країни.

Банди вбили у Нігерії щонайменше 160 осіб
Фото: EPA/UPG

Озброєні групи вбили щонайменше 160 людей у центральній Нігерії в серії нападів на села, пише The Guardian.

Кількість загиблих різко зросла порівняно з початковою цифрою, яку армія повідомила в неділю ввечері. Тоді йшлося лише 16 загиблих у регіоні, який вже кілька років страждає від релігійної та етнічної напруженості.

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Голова місцевого уряду в Боккосі Мондей Касса повідомив APF про 113 вбитих. За його словами, озброєні групи, яких місцеві називають “бандитами”, здійснили добре скоординовані напади на щонайменше 20 громад і підпалили будинки.

Також повідомляється про щонайменше 50 загиблих у кількох селах у районі Баркін-Ладі.

Понад 300 поранених госпіталізовано до лікарень у Боккосі, Джосі та Баркін-Ладі.

  • Північний захід і центральну Нігерію вже давно тероризують бандитські формування, що діють з баз у глибині лісів. Вони грабують села та викрадають жителів для отримання викупу.
  • На початку грудня у Нігерії внаслідок атаки безпілотника загинули щонайменше 85 людей. Атака відбулася в штаті Кадун, де армія країни бореться з бандами.
  • Конкуренція за природні ресурси між кочівниками-скотарями та фермерами, що посилюється швидким збільшенням населення та кліматичними змінами, також загострила соціальну напруженість та спровокувала насильство.
  • Джихадистський конфлікт вирує на північному сході Нігерії з 2009 року, внаслідок чого загинули десятки тисяч людей і були змушені залишити свої будинки близько 2 мільйонів людей.
  • Президент Бола Тінубу, колишній губернатор Лагоса, обраний у лютому внаслідок дуже спірного голосування, пообіцяв залучити більше інвестицій у найбільшу економіку та найгустонаселенішу країну Африки для вирішення її постійних проблем безпеки.
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