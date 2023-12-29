Банди вбили у Нігерії щонайменше 160 осіб

Озброєні групи здійснили серію нападів на села у центральній частині країни.

Озброєні групи вбили щонайменше 160 людей у центральній Нігерії в серії нападів на села, пише The Guardian.

Кількість загиблих різко зросла порівняно з початковою цифрою, яку армія повідомила в неділю ввечері. Тоді йшлося лише 16 загиблих у регіоні, який вже кілька років страждає від релігійної та етнічної напруженості.

Голова місцевого уряду в Боккосі Мондей Касса повідомив APF про 113 вбитих. За його словами, озброєні групи, яких місцеві називають “бандитами”, здійснили добре скоординовані напади на щонайменше 20 громад і підпалили будинки.

Також повідомляється про щонайменше 50 загиблих у кількох селах у районі Баркін-Ладі.

Понад 300 поранених госпіталізовано до лікарень у Боккосі, Джосі та Баркін-Ладі.