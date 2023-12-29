Банди вбили у Нігерії щонайменше 160 осіб

Озброєні групи вбили щонайменше 160 людей у центральній Нігерії в серії нападів на села, пише The Guardian.
Кількість загиблих різко зросла порівняно з початковою цифрою, яку армія повідомила в неділю ввечері. Тоді йшлося лише 16 загиблих у регіоні, який вже кілька років страждає від релігійної та етнічної напруженості.
Голова місцевого уряду в Боккосі Мондей Касса повідомив APF про 113 вбитих. За його словами, озброєні групи, яких місцеві називають “бандитами”, здійснили добре скоординовані напади на щонайменше 20 громад і підпалили будинки.
Також повідомляється про щонайменше 50 загиблих у кількох селах у районі Баркін-Ладі.
Понад 300 поранених госпіталізовано до лікарень у Боккосі, Джосі та Баркін-Ладі.
- Північний захід і центральну Нігерію вже давно тероризують бандитські формування, що діють з баз у глибині лісів. Вони грабують села та викрадають жителів для отримання викупу.
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