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Президент Литви посварився з МЗС через затримку з призначенням нового посла у Польщі

Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що подавав дві кандидатури, які були відхилені.

Президент Литви посварився з МЗС через затримку з призначенням нового посла у Польщі
Фото: Іван Станіславський

Президент Литви Гітанас Науседа вступив у гостру полеміку із МЗС своєї країни з приводу затримки призначення нового посла у Польщі.

Про це повідомляє LRT.

Президент Литви сперечається з МЗС із приводу призначення нового посла у Польщі. 

Литва не має посла у Польщі вже 4 місяці, оскільки попередній посол Едуардас Борисовас завершив роботу на цій посаді 7 вересня.

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Очільник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що подавав дві кандидатури, які були відхилені, і "не має пояснень" цій ситуації.

В адміністрації президента відповіли, що запропоновані кандидати не володіли польською на достатньому рівні. Також у адміністрації  президента Литви заявили про "політизацію" призначення та спроби віддати перевагу певним особам.  

"У мене питання, чи був конкурс, чи ні… Тому що імена, які я бачив після першого раунду, подають знову. Напрошується висновок, що конкурс або був фіктивним, або його не було",  – заявив Науседа. 

"Висловлюємо жаль з приводу того, що президент має у розпорядженні і публічно поширює неправдиву інформацію", – відповіла речниця глави МЗС Пауліна Левіцкіте, і наголосила, що публічне обговорення кандидатур і зауважень президента "не сприятиме кращому представництву інтересів Литви за кордоном".

Ландсбергіс додав, що Науседа вносив кандидатури від себе, але вони не підходили. 

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