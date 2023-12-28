Через густий туман у Туреччині у “ланцюговій аварії” загинуло 10 осіб

Щонайменше 10 осіб загинуло унаслідок ланцюгової аварії на автомагістралі на північному заході Туреччини. Ще 57 отримали поранення, пише Associated Press.

Скупчення сталося через густий туман та низьку видимість на шосе Північна Мармара в провінції Сакар’я, приблизно за 150 кілометрів від Стамбула.

Правоохоронні органи розпочали розслідування аварії.

Губернатор Сакарії Яшар Караденіз розповів, що автомобіль врізався у вантажівку, а це спровокувало ланцюгову реакцію. У ДТП потрапили щонайменше три міжміські автобуси.

За однією з версій, низка жертв загинула, коли люди залишили свої транспортні засоби – їх збили інші автомобілі.

За словами губернатора, семеро поранених перебувають у важкому стані. Поліція та працівники швидкої допомоги розбирали уламки на місці події.