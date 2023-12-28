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Китай занепокоєний через плани США відновити аеродром, з якого скидали бомби на Японію

Американські військові очищують аеродром Тініан-Норт від джунглів.

Китай занепокоєний через плани США відновити аеродром, з якого скидали бомби на Японію
Фото: Вікіпедія

Китай закликав Азійсько-тихоокеанський регіон бути у стані підвищеної готовності через плани США відновити аеродром, з якого здійснювалися атомні бомбардування Японії.

Про це пише Reuters.

“Китайська армія приділяє пильну увагу крокам Сполучених Штатів і твердо захищатиме морські права, безпеку та суверенітет Китаю в регіоні”, − заявив речник міністерства оборони У Цянь.

Раніше в грудні генерал ВПС США повідомив японській газеті Nikkei, що американські військові досягнуть “значного прогресу” найближчими місяцями в очищенні аеродрому Тініан-Норт від джунглів. Це є частиною плану з розосередження літаків у всьому Індо-Тихоокеанському регіону на тлі зростання ракетної загрози Китаю.

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Аеродром, занедбаний після Другої світової війни, розташований на острові Тініан, що входить до складу Північних Маріанських островів, території США, приблизно за 200 кілометрів на північ від Гуаму.

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