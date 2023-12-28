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Іран і Росія фіналізували угоду про торгівлю у місцевих валютах

На початку тижня члени Євразійського економічного союзу підписали угоду про вільну торгівлю з Іраном.

Іран і Росія фіналізували угоду про торгівлю у місцевих валютах
Фото: DW

Іран і Росія фіналізували угоду про торгівлю у своїх місцевих валютах замість долара США.

Про це пише Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Зазначається, що угода була завершена під час зустрічі керівників центробанків двох країн у Росії.

“Банки та суб’єкти господарювання тепер можуть використовувати інфраструктуру, включно з міжбанківськими системами, не пов’язаними з SWIFT, для здійснення операцій у місцевих валютах”, − повідомляють державні ЗМІ.

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Видання зазначає, що члени Євразійського економічного союзу (ЄЕС), який очолює Росія, 25 грудня підписали повноцінну угоду про вільну торгівлю з Іраном.

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