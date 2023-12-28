Іран і Росія фіналізували угоду про торгівлю у місцевих валютах

Іран і Росія фіналізували угоду про торгівлю у своїх місцевих валютах замість долара США.
Про це пише Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.
Зазначається, що угода була завершена під час зустрічі керівників центробанків двох країн у Росії.
“Банки та суб’єкти господарювання тепер можуть використовувати інфраструктуру, включно з міжбанківськими системами, не пов’язаними з SWIFT, для здійснення операцій у місцевих валютах”, − повідомляють державні ЗМІ.
Видання зазначає, що члени Євразійського економічного союзу (ЄЕС), який очолює Росія, 25 грудня підписали повноцінну угоду про вільну торгівлю з Іраном.
- Іран стає все важливішим для Кремля після того, як західні санкції через конфлікт Москви в Україні обмежили зовнішньоторговельні шляхи Росії та змусили її шукати ринки за межами Європи.
- 12 грудня стало відомо, що Росія та Іран прискорять роботу над "великою новою міждержавною угодою".
- Перед цим РФ та Іран підписали декларацію щодо протидії західним санкціям. Йдеться про шляхи і засоби для “протидії, пом'якшення і компенсації негативних наслідків” обмежувальних заходів.
- Після цього у Кремлі відбулися п’ятигодинні перемовини президента РФ Володимира Путіна з президентом Ірану Ібрагімом Райсі.
- У листопаді Москва заявила, що Росія та Іран розвивають свої відносини, “зокрема у сфері військово-технічного співробітництва”. Білий дім припсукає, що Іран може розглядати можливість надання Росії балістичних ракет.
- РФ вже використовує у війні з Україною іранські дрони. Нещодавно Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення.
- Тегеран заявив, що фіналізував угоду щодо купівлі російських винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 і навчально-тренувальних літаків Як-130.