Іран презентував модифікований ударний безпілотник Shahed-238

Іранський університет аерокосмічних наук та технологій “Ашура” представив новий реактивний ударний безпілотник Shahed-238 з інфрачервоною та радіолокаційною системами наведення. Кадри з новим дроном були оприлюднені офіційними іранськими медіа, пише "Мілітарний".

На виставці під час візиту верховного лідера країни аятоли Хаменеї до університету у Тегерані, була показана реактивна модифікація Shahed-136, що отримала назву Shahed-238.

Вона була представлена у трьох версіях з різними системами наведення.

Фото: mil.in.ua

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною, оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

"Версія з інфрачервоною та оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника. Завдяки радіолокаційній ГСН безпілотник може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових РЛС. Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО", – пише видання.

Технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість, однак платою за це мала стати зменшена дальність польоту.

Нагадаємо, у квітні цього року Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.