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Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності

Окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.

представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України старший лейтенант Андрій Рудик
Фото: Анна Стешенко
представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України старший лейтенант Андрій Рудик

Росія "модифікувала" безпілотники ZALA 421 та Shahed-136 реле 30-річної давності. Для цього окупанти використовують зношені мікросхеми та чіпи з інших країн.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України старший лейтенант Андрій Рудик, передає кореспондент LB.ua.

"Виявлені нами так звані модифікації в обох безпілотниках (ZALA 421-16Е2 - російський БПЛА та іранський Shahed) свідчать про декілька фактів. Перш за все, російський ВПК в принципі не здатен самостійно забезпечувати повний цикл виробництво власних та обслуговування іранських БПЛА", - заявив він.

«Виявлені модифікації в безпілотниках ZALA 421-16Е2 — російський БПЛА та іранський Shahed
Фото: Анна Стешенко
«Виявлені модифікації в безпілотниках ZALA 421-16Е2 — російський БПЛА та іранський Shahed

Зношені мікросхеми та чіпи в російському БПЛА та Shahed-136.
Фото: Анна Стешенко
Зношені мікросхеми та чіпи в російському БПЛА та Shahed-136.

Він наголосив, що "не лише базові компоненти, а навіть останні модифікації мають іноземне походження. Російське ВПК у виробництві БПЛА суттєво залежне від закордонних компонентів. Відповідно, міжнародні санкції попри заяви Кремля, діють та завдають серйозних проблем державі-агресору. Це можна зробити, оцінивши ступінь зношеності мікросхем та чіпів", - підкреслив він.

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За його словами, ці чіпи та мікросхеми вони дістають "правдами та неправдами". Якщо раніше такі чіпи стояли, умовно, з однієї країни, то зараз вони замінюють їх значно нижчої якості вже з інших держав.

"Росія змушена шукати шляхи обходу санкцій… Як наслідок - російський ВПК конструктивно деградує. Свідченням цього є виявлення 30-річних реле закордонного походження в Shahed-136. Плати, які були виявлені, також закордонного походження. Є - російського виробництва, але одразу помітна різниця між ними в акуратності та ретельності припаювання певних елементів. Росія, відмовившись від виробництва найпростіших елементів, перейшла до тактики: аби хоч кудись долетіло та вибухнуло, мова про Shahed-136. Або ж до тактики, коли хоч щось підказало та підсвітило, коли мова про ZALA 421", - зазначив Рудик.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Іран і Росія хочуть побудувати в РФ завод, який міг би поставити понад 6 тисяч безпілотників іранської розробки для війни в Україні. 

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