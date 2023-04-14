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​Окупанти за своєю сутністю терористи: українців просять уникати масових скупчень на Великдень

Росіяни продовжують обстрілювати мирне населення.

​Окупанти за своєю сутністю терористи: українців просять уникати масових скупчень на Великдень
Фото: скриншот

Попри те, що Сили оборони не фіксують активної підготовки окупантів до обстрілів, українців просять уникати масових скупчень на Великдень заради власної безпеки.

Про це повідомила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Нами не фіксується такої підготовки дуже активної, тому що ворог на нашому напрямку зайнятий підготовкою оборонних споруд. Вони більше знаходяться в обороні й готуються до оборони та час від часу продовжують обстріли мирного населення", – зазначила Гуменюк.

Проте, за її словами, варто уникати масових скупчень на свята, бо “окупанти за своєю сутністю терористи, і завдають авіаударів і ударів артилерією там, де можуть її підтягнути, обстрілюють мирне населення”.

Не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня також закликають в СБУ.

“Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці”, – наголошується у повідомленні.

Служба безпеки закликає громадян напередодні свят:

  • обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;
  • без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

В СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected] 

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Нагадаємо, Рада оборони Херсонської області ввела в дію ряд вимушених заходів на період Великодніх свят. Обмеження пов'язані із високим рівнем ризику російських обстрілів та значним мінуванням області.

На Великдень жителі столиці зможуть перебувати у церкві усю ніч, проте комендантська година триватиме як зазвичай.

 

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