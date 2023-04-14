Міністр культури призначив в.о. гендиректора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максима Остапенка

Міністр культури Олександр Ткаченко призначив виконуючим обов’язки генерального директора заповідника “Києво-Печерська лавра” Максима Остапенка.

Про це міністр повідомив у Telegram.

“Хочу привітати нового в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” Максима Остапенка”, - йдеться в повідомленні.

Міністр повідомив, що підписав сьогодні, 14 квітня, відповідний наказ про призначення. Максим Остапенко є фахівцем в галузях охорони пам’яток історії та культури, музеєзнавства, археології, реставраційних робіт, є кандидатом історичних наук, автором понад 30 наукових праць, з 2007 займав посаду генерального директора Національного заповідника “Хортиця”. А з початку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ.

“Хочу відзначити, що це людина віддана своїй справі, яка надзвичайно ефективно спрацювала на початку війни щодо збереження скарбів заповідника “Хортиця”, для якої захист держави та її цінностей як матеріальних, так і нематеріальних - є пріоритетом. Він перетворив заповідник “Хортиця” в найбільш відвідуваний, успішно проводив його реставрацію в рамках програми “Велика реставрація”, - зауважив міністр.

Він впевнений, що призначення Максима Остапенка посилить роботу заповідника “Києво-Печерська лавра”.

Також міністр подякував колишньому в.о генерального директора Заповідника Олександру Руднику, який тепер залишається заступником керівника, за пророблену роботу, стійкість та відданість справі.

Нагадаємо, нещодавно міністр культури повідомив, що Києво-Печерська лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів гривень обігу на рік. Багато благодійників жертвували монастирю.

Раніше поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. На даний час правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.