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Києво-Печерська лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів гривень обігу на рік, – Ткаченко

Багато благодійників жертвували монастирю.

Києво-Печерська лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів гривень обігу на рік, – Ткаченко
Фото: Макс Требухов

Києво-Печерська лавра приносила УПЦ МП щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Ми знаємо багато благодійників, які жертвували монастирю і кажуть УПЦ МП: "Ми вам відбудували". Ні, шановне панство, ви не відбудували. Відбудували люди, які жертвували кошти", – заявив міністр в інтерв’ю LIGA.net.

Він додав, що треба дивитися, на що пішли пожертви, які надавалися благодійниками Лаврі – “на збереження історичної спадщини, чи на Mercedes".

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Нагадаємо, 10 березня в. о. гендиректора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Олександр Рудник попередив чоловічий монастир УПЦ МП про необхідність до 29 березня звільнити будівлі та споруди Національного заповідника. Причиною виселення стали порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

Аудиторська перевірка виявила на території Лаври 36 незаконних новобудов.

З 11 березня почали працювати робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

31 березня комісія двічі не змогла розпочати роботу в Лаврі через перешкоджання з боку УПЦ МП. Ключі, які передали представники монастиря, не підійшли до серцевини замка приміщення.

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