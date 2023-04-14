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У Харківській області росіяни за добу поранили чотирьох цивільних, зокрема волонтера

Ще одна людина підірвалася на ворожій вибухівці. 

У Харківській області росіяни за добу поранили чотирьох цивільних, зокрема волонтера
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Минулої доби Росія обстрілювала прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Зокрема, під вогнем окупантів перебували Уди, Козача Лопань, Стариця, Дворічна, Табаївка та інші населені пункти. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Поранення зазнали 3 чоловіків – 50-ти, 51-го та 23-х років. Усі госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – зазначив він.

У смт Дворічна поранено волонтера, який допомагав евакуювати населення. Він госпіталізований у важкому стані. 

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля с. Лук'янці Харківського району на невідомому вибуховому предметі підірвався тракторист. 28-річний чоловік отримав поранення та був госпіталізований.

"На лінії зіткнення захисники Харківщини надійно тримають свої позиції та дають відсіч російським окупантам, завдаючи їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ та працюємо на Перемогу!" – наголосив Синєгубов. 

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що ворог учора обстріляв Уди, Козачу Лопань, Тернову, Старицю, Гатище, Миколаївку і Бударки. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка. 

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