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Генштаб: учора оборонці знищили ще 500 окупантів і чотири танки

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Генштаб: учора оборонці знищили ще 500 окупантів і чотири танки
Фото: EPA/UPG

З початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну по 14 квітня армія ворога втратила убитими близько 181 090 осіб. За минулу добу Збройні сили ліквідували близько 500 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.  

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 181 090 (+500) осіб ліквідовано
  • танків – 3 650 (+4)
  • бойових броньованих машин – 7 069 (+16)
  • артилерійських систем – 2 784 (+7)
  • РСЗВ – 535 (+0)
  • засоби ППО – 283 (+0)
  • літаків – 307 (+0)
  • гелікоптерів – 293 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+0)
  • крилаті ракети – 911 (+0)
  • кораблі/катери – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3)
  • спеціальна техніка - 321 (+1).

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Нагадаємо, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, завдяки злагодженості дій підрозділів сил оборони та героїзму наших воїнів, було відбито 49 атак противника.

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